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Ticaret Bakanlığı yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırdı

31.12.2024 15:33
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Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücretin açıklanmasının ardından yoğunlaştırdıkları denetimlere yılbaşı öncesinde de çeşitli sektörlerle devam etti. Yapılan açıklamada, "Yeni yılla birlikte asgari ücret artışlarından sonra fiyatların artışlarını dengeleyebilmek ve önüne geçebilmek için denetimlere devam etmekteyiz" sözleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri asgari ücretin açıklanmasının ardından yoğunlaştırdıkları denetimlere yılbaşı öncesinde de çeşitli sektörlerle devam etti. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında başkentte de restoran, pastane, kafe, kırtasiye ve hediyelik eşya mağazalarında fiyatlar kontrol edildi.
Ekipler denetimlerde ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, işletmelerin kapılarında fiyat listesi olup olmadığına baktı. Fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı da incelendi.

AA-20241231-36623641-36623627-TICARET_BAKANLIGI_YILBASI_ONCESI_BASKENTTE_URUN_VE_FIYAT_ETIKETI_DENETIMI_YAPTI

Kırtasiye denetimlerinde ise ekipler yılbaşı öncesi sıklıkla alınan hediyelik eşya ve süslemelerin ürün etiketlerini gözden geçirdi. Etiketlerin satış fiyatıyla uygunluğu kontrol edilirken ürünlerin ayırt edici özelliği, menşesi gibi etikette bulunması gereken unsurlar denetlendi.

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"DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetimi İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlere yeni yılda da devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni yılla birlikte asgari ücret artışlarından sonra fiyatların artışlarını dengeleyebilmek ve önüne geçebilmek için denetimlere devam etmekteyiz. Marketlerde yaptığımız denetimlerin haricinde, kafe, restoran ve diğer işletmelerde de aynı şekilde incelemelerimiz sürmektedir. Yılbaşı itibarıyla denetimlere devam edeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı denetim
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