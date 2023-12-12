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Ticaret Bakanlığından 'kargo iade masrafları' ile ilgili açıklama: Kesinlikle söz konusu değildir

12.12.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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1 Ocak itibarıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki ürün iadelerinde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe kargo iade ücreti tüketiciler tarafından ödeneceği iddiaları gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı söz konusu değişikle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tüketicilerin malın iadesiyle ilgili kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından 'kargo iade masrafları' ile ilgili açıklama: Kesinlikle söz konusu değildir

Ticaret Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesiyle ilgili kargo ücretini ödemek zorunda oldukları haberine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır" denildi.

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"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

“Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu haberler gerçek dışıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu düzenlemelerin uygulanmaya başlayacağı tarih olan 1 Ocak 2025’e kadar mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında kargo iade bedelini satıcı karşılamakla yükümlü olup, tüketicilerin iade kargo ücretlerini ödemesi kesinlikle söz konusu değildir. Başta e-ticaret olmak üzere, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücretini talep veya tahsil eden satıcılar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2023 yılı için bin 371 TL idari para cezası uygulanacak olup, söz konusu ceza tutarı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.” (İHA)

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Ticaret Bakanlığı kargo
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