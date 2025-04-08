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Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.04.2025 19:50
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ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri dünyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Çin'in ABD'ye getirdiği gümrük vergisi sonrasında Trump'tan ek gümrük vergisi çıkışı gelmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü bugün ise "Çin'e yüzde 104 tarife uygulanacak. Ek tarife 9 Nisan'dan itibaren başlayacak" açıklamasını yaptı.

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde dünyadaki ülkelere uygulayacağı gümrük tarifesi açıklamıştı. Trump ilk açıklamasında Çin'e yüzde 54 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Çin ise bu hamleye karşılık yüzde 34'lük gümrük vergisi getirmişti.

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PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Trump'ın kararıyla piyasalarda panik yaşanırken hem Çin hem de ABD tarafından peş peşe açıklamalar gelmişti. Trump, Çin'in yüzde 34'lük vergiyi iptal etmemesi durumunda, 9 Nisan'dan itibaren yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını kaydetmişti.

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TRUMP'TAN ÇİN AÇIKLAMASI

Son olarak konuyla ilgili bugün Trump ise "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek!" demişti.

ABD'DEN YENİ ÇİN KARARI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü ise "Çin'e yüzde 104 tarife uygulanacak. Ek tarife 9 Nisan'dan itibaren başlayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri
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