Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! iPhone ve Samsung'a zam kapıda... Maliyeti yüzde 43 artacak

ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşını dünya kamuoyu yakından takip ediyor. Karşılıklı getirilen ek tarifeler sonrası ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten çarpıcı bir açıklama gelmişti. Çin şirketlerinin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması durumunun masada olduğu belirtilmişti.

iPHONE'UN AMERİKA'DA SATIŞ MALİYETİ YÜZDE 43 YÜKSELECEK

Yaşanan ticaret savaşları dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini de olumsuz etkileyecek. Reuters'ın analizine göre üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapan Apple'ın iPhone telefonlarının Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek.

Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde yüzde 10'un üzerinde bir artış yapılmasının zor olduğunu aktarıyor.

ACİL ÖNLEM ADIMI ATILDI

Apple'ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için acil bir önlem aldığı da iddialar arasında yer aldı. Çin'den beş uçak dolusu telefonun Amerika'ya taşındığı gelen haberler arasında yer aldı.

SAMSUNG DA MALİYET ARTIŞIYLA KARŞI KARŞIYA

Öte yandan üretiminin büyük bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiren akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL iPHONE FİYAT LİSTESİ

iPhone 16 Pro: Başlangıç fiyatı 89.999 TL

iPhone 16: Başlangıç fiyatı 69.999 TL

iPhone 16e: Başlangıç fiyatı 49.999 TL

iPhone 15: Başlangıç fiyatı 59.999 TL

(Fiyat listesi Apple'ın kendi sitesinden alınmıştır)