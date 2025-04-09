FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! iPhone ve Samsung'a zam kapıda... Maliyeti yüzde 43 artacak

Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! iPhone ve Samsung'a zam kapıda... Maliyeti yüzde 43 artacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.04.2025 17:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin uyguladığı ek tarifeler ticaret savaşını başlatmıştı. Yaşanan gelişmeler telefon fiyatlarını da yükseltebilir. Apple'ın telefonlarını Çin'de üretiyor olması maliyetlerin de artacağı anlamına geliyor. Buna göre ABD'de satılan iPhone'nun maliyetinin yüzde 43 oranında artması bekleniyor. Üretimini Vietnam'da yapan Samsung'un da tariflerden etkilenecek.

Ticaret savaşı telefon fiyatlarını vuracak! iPhone ve Samsung'a zam kapıda... Maliyeti yüzde 43 artacak

ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşını dünya kamuoyu yakından takip ediyor. Karşılıklı getirilen ek tarifeler sonrası ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten çarpıcı bir açıklama gelmişti. Çin şirketlerinin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması durumunun masada olduğu belirtilmişti.

637

iPHONE'UN AMERİKA'DA SATIŞ MALİYETİ YÜZDE 43 YÜKSELECEK

Yaşanan ticaret savaşları dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini de olumsuz etkileyecek. Reuters'ın analizine göre üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapan Apple'ın iPhone telefonlarının Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek.

84848

Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde yüzde 10'un üzerinde bir artış yapılmasının zor olduğunu aktarıyor.

ACİL ÖNLEM ADIMI ATILDI

Apple'ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için acil bir önlem aldığı da iddialar arasında yer aldı. Çin'den beş uçak dolusu telefonun Amerika'ya taşındığı gelen haberler arasında yer aldı.

SAMSUNG DA MALİYET ARTIŞIYLA KARŞI KARŞIYA

Öte yandan üretiminin büyük bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiren akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL iPHONE FİYAT LİSTESİ

iPhone 16 Pro: Başlangıç fiyatı 89.999 TL

iPhone 16: Başlangıç fiyatı 69.999 TL

iPhone 16e: Başlangıç fiyatı 49.999 TL

iPhone 15: Başlangıç fiyatı 59.999 TL

(Fiyat listesi Apple'ın kendi sitesinden alınmıştır)

Canlı Borsa
SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbeSON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe
Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Borsa İstanbul'a Çin darbesi!
Anahtar Kelimeler:
Samsung iPhone telefon ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

Mahir Polat hakkında karar verildi! Tahliye oldu, ev hapsinde olacak

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.