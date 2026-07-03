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TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1700 baş reforme erkek kuzunun 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek.

TİGEM 1700 reforme küçükbaş hayvan satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları satacak.

Merinos ırkı 1700 baş reforme kuzu, 9 parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Muhammen fiyat, kilogram başına canlı ağırlıkta 330 lira olacak. İhale, 8 Temmuz Çarşamba saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Geçici teminatın ihale tutarının yüzde 5'i olduğu ihalede kati teminat, yüzde 10'u olarak belirlendi.

İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığında, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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