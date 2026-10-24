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TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 211,9 ton yağlık ayçiçeği satışı yapacak.

TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeği satacak

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı istihsalinin 172,74 tonu LG50480 çeşidi, 39,16 tonu Kalamis olmak üzere toplam 211,9 ton ayçiçeği partiler halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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tigem
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