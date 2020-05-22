TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi hayata geçirildi

Pakdemirli, bu başarı hikayesinin çiftçilerin olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi, Bakanlık olarak tarımsal üretim desteği, bütçemizden en büyük payı, yani elimizdeki bütçenin yüzde 8 ila yüzde 9'unu Şanlıurfa'ya ödüyoruz. Şanlıurfa da ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin yarısına yakınını sağlayarak, bütün desteklerimizi sonuna kadar hak ediyor. Tabi Şanlıurfa'ya gelmişken güzel haberler vermezsek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta, 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Ve bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmasına rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini aktaran Pakdemirli, bu anlamda dünyada ise ilk on arasına girildiğini kaydetti.

Pakdemirli, son 18 yılda bakanlığının çiftçilere verdiği destekle ülkenin tarım ve orman alt yapısının güçlendiğini aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal üretim artışının büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Pakdemirli, salgın sürecine rağmen ülkeye büyük projeler kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 bin dekar alanın sulanması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 70 milyon lira yatırım bedeline sahip TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış törenine katıldı.

DESTEKLEME ÖDEMELERİYLE İLGİLİ MÜJDE VERDİ

Bakan Pakdemirli, süt ve süt ürünleri ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı ile yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yine güzel bir haber daha. Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Bu kararla, uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir. Hem süt üreticilerimize, hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun." dedi.

Pakdemirli, bir güzel haberi daha olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 80'i olan 5,23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız."

Bir diğer konunun da pamuk destekleme ödemesi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır." diye konuştu.