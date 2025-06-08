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Tiryakileri üzecek haber Temmuz'da gelecek! Şimdiden 5 liralık zammın kapısı aralandı, gözler o tarihte...

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak. Açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak olan zam da kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkında göre, ÖTV'nin en az yüzde 12,92 olacağı kesinleşti. Bu orana göre ise Temmuz ayında tüm sigara gruplarına en az 5 lira zam bekleniyor.

Tiryakileri üzecek haber Temmuz'da gelecek! Şimdiden 5 liralık zammın kapısı aralandı, gözler o tarihte...
Ezgi Sivritepe

6 aylık enflasyon farkına göre, özel tüketim vergisine ne kadar zam yapılacağı kesinleşecek. Birçok kalem için kesilen bu verginin ne kadar zamlanacağı ise 3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyonunu belli olması ile hesaplanacak.

Sigara

5 aylık enflasyon farkına göre, ÖTV'ye yüzde 12,92 oranında zam geleceği kesinleşti. ÖTV'nin Temmuz ayında zamlanması ile birlikte tiryakileri üzen zam haberleri de gelmeye başlayacak.

SİGARA-ZAM

Şu anda sigara fiyatarı 75 lira ile 100 lira arasında değişiyor. 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 53.5'ten yüzde 50'ye düşerken maktu vergi 10.50 liraya çıkmıştı.

sigara-alkol

SİGARAYA ZAM GELİYOR MU?

Bu değişiklikle birlikte, halihazırda 90 liradan satışa sunulan sigaralar, haziran ayı enflasyonu yüzde 0 gelse dahi 5 liranın üzerinde ÖTV zammı almış olacak.

SİGARA-ALKOL

Her yıl tekrarlanan uygulama nedeniyle üretici firmalar, söz konusu artışı doğrudan ürün fiyatlarına yansıtırken, temmuz ayının ilk haftası itibarıyla tüm sigara üreticilerinin güncel fiyat listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Hissenet
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Enflasyon ÖTV Sigara zammı tüik
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