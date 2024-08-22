Titanic bir kez daha batıyor! Mali tabloyu bile açıklamayacak durumda: Kredi için herkesin kapını çalıyor

Tarihin en ramatik olayına rağmen ayakta kalmayı başaran Titanic'in üreticisi Harland & Wolff iflas bayrağını çekmek üzere.

Bugüne kadar zorluklara rağmen yoluna bir şekilde devam eden gemi üreticisi şirket artık sona geldi. Temel mali problemleri aşamadı.

SON ÇARE KREDİ!

Borsadaki hisse işlemleri durdurulan şirket İngiliz İşçi Partisi hükümetinden talep ettiği kredi garanti fonu için de ret cevabı alınca son çareyi kredi kuruluşlarında aradı. Fakat bu defa çalışanların da dahil olduğu şirketin yüzde 30’una sahip hissedarlar Harland & Wolff’un parçalanıp satılacağı iddialarıyla itiraz sesini yükseltiyor.

Büyük kontratların tarafı olan şirket eğer ihtiyacı olan finansmanı sağlayamazsa iflas noktasına gelebilir.

Şirket en son gemisini 2003 yılında üretti. Bu gemi Savunma Bakanlığı’na ait Anvil Point adlı feribottu.