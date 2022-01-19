FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

19.01.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden (TKBB) aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluları ilgilendiren bir karar açıklandı. Buna göre TKBB üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı.

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

Asgari ücret ve asgari ücretin altında alanları yakından ilgilendiren kararı TKBB duyurdu. TKBB açıklamasına göre, sürdürülebilirlik odağına hizmet eden, yenilikçi ve alternatif finansman kaynakları ile paydaşlarına çözümler sunmaya devam eden TKBB, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği, finansal rakamların ötesine konumlayan büyüme stratejisi doğrultusundaki yeni mesleki tanzim kararını paylaştı.

Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecekBakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

MAAŞLARIN HACZEDİLMEMESİ VE TEMİNATA ALINMAMASI KARARI

"Bazı Müşteri Hesaplarının Haczedilmemesi ve Teminata Alınmaması ile Bu Hesapların Kredi Tahsilatı İşlemlerine Konu Edilmemesi Hakkında Mesleki Tanzim Kararı", katılım bankacılığının insan ve aile odaklı yaklaşımı ile etik ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda alındı.

Karar ile TKBB üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımların da haczedilmemesi, teminata alınmaması ve borçların tahsilatında kullanılmamasını da kapsayan kararla ilgili duyuru tüm TKBB üyelerine yapılarak yürürlüğe girdi.

thumbs_b_c_a8c9005c14c9887184686eaae0f11669

"KATILIM BANKACILIĞI, TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI ESASLARIYLA YENİ ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, güçlü bir devamlılığın ancak ve ancak içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağa alarak mümkün olacağını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir." (AA)

Son Dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?Son Dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Zincir marketlere 2,7 milyarlık cezanın gerekçesi açıklandıZincir marketlere 2,7 milyarlık cezanın gerekçesi açıklandı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

Ekonomide kritik toplantı sona erdi! İlk açıklama geldi

Ekonomide kritik toplantı sona erdi! İlk açıklama geldi

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.