TL beklentileri negatife dönüyor

2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’ndaki makro ekonomik beklentilerinden yapılan hesaplamalara göre hükümet 2020’de dolar/TL’nin ortalama 6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Beklentilerini paylaşan kurumlar arasında en düşük dolar/TL beklentisi olan kurum Hollandalı banka ABN Amro oldu. ABN Amro’ya göre dolar/TL yıl sonunda 5,60 seviyesinde olacak. Bunun karşısında en yüksek dolar/TL beklentisinde olan kurum ise Kanadalı Toronto Dominion Securities oldu. Kurum 2020 sonunda 7,90 ile dolar/TL’de yeni bir rekor kırılacağını öngörüyor.

DW Türkçe’nin Türkiye ekonomisini ve Türk Lirası’nı takip eden yabancı analistlerden derlediği beklentiler 2020 yılı sonunda dolar/TL’nin ortalama olarak 6,50 seviyesinde olacağına işaret etti.

Bazı analistler bu yıl Türk Lirası’nın dolar karşısında rekor düşük seviyeleri göreceğini düşünüyor.Son günlerde kamu bankalarının Türkiye’de döviz piyasasına müdahale ettiği tartışmaları yaşanırken yabancı analistlerin Türk Lirası’na yönelik beklentilerinin negatif yönde değiştiği görülüyor.

Fakat son günlerde yükselen jeopolitik tansiyon ve Türkiye’de yaşanan faiz indirim sürecinin etkisiyle dolar/TL yılın ikinci ayının ortasında 6 seviyesini aştı.

Türkiye ekonomisini takip eden yabancı analistler de özellikle faiz indirim sürecinin Türk Lirası üzerinde olumsuz etkisinin 2020 süresince devam edeceğini ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler dolayısıyla Türk Lirası’nın baskı altında kalmasının olası olduğuna dikkat çekti.

ABN Amro’ya göre Türkiye ekonomisi toparlanma yolunda

DW Türkçe’nin derlediği dolar/TL beklentileri arasında en düşük beklentiye sahip ABN Amro'ya göre Türkiye ekonomisi önceki yıllarda yaşadığı gerilemeye karşın bir toparlanma eğiliminde. Kurumun Kıdemli Ekonomisti Anke Martens’in analizine göre Merkez Bankası’nın faiz indirimleri iç tüketimi desteklerken, hükümetin de teşvik edici mali politikaları Türkiye ekonomisinin toparlanmasında etkili oldu.

Bununla birlikte Martens, Türkiye ekonomisinde borçluluk seviyesinin görünüme ilişkin devam eden risklerin başında geldiğini düşünüyor. Martens’e göre, “Ödemeler dengesindeki iyileşmeye rağmen yurt dışı sermayeye bağımlılık ve uluslararası sermaye akımlarına yönelik hassasiyet yüksek kalmaya devam ediyor. Yurt dışı borçlarının özel sektör tarafında yoğunlaşması Türk Lirası’nın gerilemesinde kırılgan bir ortam yaratıyor.”