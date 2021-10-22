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"TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz! Birçok ürüne anında zam gelecek"

22.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararının ardından dolar/ TL kuru sıçrama yapınca vatandaşlar gıdadan, teknoloji ve tekstile kadar dolar endeksli birçok ürünün fiyatının artabileceğinden dolayı tedirgin olmaya başladı. Enerji sektöründeki fiyat artışı son bir haftadır akaryakıt fiyatlarına yansırken, dolardaki yeni yükselişin ardından yeni zamların ne zaman yansıyacağı gündem oldu.

TCMB, Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." açıklama yaptı. Kararın ardından döviz kurlarında büyük bir sıçrama gerçekleşti.

DÖVİZ KURU FIRLADI

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz kararını yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürmüştü. Bu kararın ardından kademeli olarak yükselişe geçen döviz kuru, ekim ayı faiz kararının 200 baz puan düşürülmesiyle birlikte dolar 9,66 lirayı gördü.

İngiliz Sterlin'i en yüksek 13,33 lirayı, euro ise 11,26 lirayı gördü.

"BİRÇOK ÜRÜNE ANINDA ZAM GELECEK"

Konuyu gündemine alan Sabah'tan Dilek Güngör, "TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz. Kurun enflasyona yansıması da elbette olacak. Sadece enflasyona da değil birçok ürüne anında zam gelecek." yorumunda bulundu.

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE ZAM

Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz cuma günü itibarıyla peş peşe zam geldi. Son gelenler zamlarla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7.96, motorininki 8.16 lira olmuştu.

Sosyal medya da motorine gelen zamlara isyan eden bir vatandaşın videosu, gündem oldu ve çokça paylaşıldı. #Hep50Liralık etiketi sosyal medyada ilk sıralara yerleşti.

GIDA FİYATLARI YEMEK SEKTÖRÜNÜN BELİNİ BÜKTÜ

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye’de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor.Şu anda hazır yemek sektörüçok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT’ye açıklama yaparak, pamuk fiyatının bir yılda 65 sentten 1,05 dolara çıktığına işaret ederek, tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artabileceğini belirtmişti.

Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Koronavirüs salgınıyla başlayan çip krizi birçok otomotiv devinin dönem dönem ara vererek üretim durdurmasına neden olmuştu. Çip tedarik sorunu nedeniyle hala devam eden soruna ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, çip maliyetinin 10 katı artarak 300 dolardan 3 bin dolara çıktığını belirtti.
Öte yandan dolar kurunun artmasıyla birlikte bu fiyatın Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarına zamlı olarak yansıması öngörülüyor.

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