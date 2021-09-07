TMO 2021 çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı

TMO'dan yapılan açıklamada, Kurumun ana görevi hububat ve bakliyat piyasasında düzenleyici tedbirler almak, gerektiğinde Cumhurbaşkanı kararı ile diğer tarım ürünleriyle ilgili verilecek görevleri yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

TMO, 2021 yılında hububat ve bakliyatta yaşanan kuraklığın etkisini en aza indirmek ve arzın kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmektedir.

Kurumumuz, hububat ve bakliyatta yürütmüş olduğu yoğun faaliyetler yanında ihracatta ülkemizin lider olduğu ve daha önce de görev verilen fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir piyasalarını da yakından takip etmektedir.

Kurumumuzca açıklanan alım fiyatları ürünlerin bu fiyatların altında işlem görmesini önlemek amacıyla belirlenen bir eşik fiyattır. Alım fiyatları belirlenirken üretim, tüketim, üretici maliyeti, geçen yılki fiyatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasalarındaki gelişmeler gibi bir çok faktör dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, kuru kayısı ve kuru incir piyasaları yakından izlenmeye devam edilecektir. Kuru üzümde ise üreticilerimize referans fiyat olması amacıyla 2021 yılı TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları kalitesine göre aşağıda belirtilmiştir.

2021 KURU ÜZÜM FİYATLARI



