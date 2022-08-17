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TMO açıkladı: Kırmızı mercimek alım fiyatı 15 bin lira oldu

17.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ton başına 14 bin lira olarak uygulanan kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının 15 bin lira olarak güncellenmesine karar verdi. Öte yandan bugüne kadar teslim edilen ürünler için de fark ödemesi yapılacağı bildirildi.

TMO açıkladı: Kırmızı mercimek alım fiyatı 15 bin lira oldu

Mayıs sonunda başlayan kabuklu kırmızı mercimek hasadı Temmuz sonu itibarıyla tamamlanırken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından alım fiyatları duyuruldu. Hasat edilen ürünlerin büyük kısmının halen üreticilerin elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiği bildirilen açıklamada, yakından izlenen iç ve dış piyasa koşulları göz önüne alınarak kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatında güncelleme yapıldığı ifade edildi.

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GERİYE DÖNÜK FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Açıklamada, daha önce ton başına 14 bin lira olarak uygulanan TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 15 bin lira olarak güncellediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

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"TMO'ya bugüne kadar kabuklu kırmızı mercimek teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacaktır. Geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise eylül ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
TMO
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