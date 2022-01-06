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TMO’dan ekmek zammına karşı hamle! Eski fiyattan satacak

06.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMO’dan, ekmek fiyatlarının yükselmesine karşı hamle geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanın geçen gün artan maliyetlerden dolayı makul bir zam artışının gündeme geleceğimi duyurmuştu. Öte yandan bugün Toprak Mahsulleri Ofisi, Ocak ayında zamlı olarak satışa sunduğu 1 milyon 220 bin ton hububatı gelen tepkiler üzerine eski fiyattan satacağını duyurdu.

TMO’dan ekmek zammına karşı hamle! Eski fiyattan satacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1 milyon 220 bin ton hububatı gelen tepkiler üzerine eski fiyattan satacağını duyurdu.

Ofis, 2 Ocak 2022 günü yaptığı açıklamada toplam 1 milyon 220 bin ton hububat ürününü (buğday, arpa, mısır) satış fiyatlarında ton başına 450 ile 700 lira arasında değişen zamlı fiyatla satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan zam nedeniyle ekmek ve yem fiyatlarında yüksek artışlar olacağı dile getirilince Toprak Mahsulleri Ofisi geri adım attı.

Ofis, ''un regülasyonu'' kapsamında 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Ofis, 'un regülasyonu' kapsamında 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alındığını duyurdu.

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İşte TMO’nun açıklamasının ayrıntıları

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin " Kamuoyu Açıklaması" başlığı ile yaptığı duyurunun ayrıntıları özetle şöyle:

"Son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 yılı Ocak ayı satış fiyatlarıyla ilgili olarak kamuoyunda özellikle ekmek fiyatlarında aşırı artışa neden olacağına yönelik değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana hammadde fiyatlarının tüketicilerimiz ile hayvan yetiştiricilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla un ve yem regülasyonu kapsamında piyasa fiyatlarının oldukça altında bir seviyeden ilgili sektörlere satış yapmaktadır.

TMO, Kasım ve Aralık aylarında buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmemiş, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine; ekmeklik un satış fiyatlarının peşin, 185-200 TL/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur.

Her yıl olduğu gibi 2022 yılı Ocak ayında da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleri ile paylaşılmıştır.

Ancak yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak; TMO’nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.

Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına (No:2); önceki aylarda olduğu gibi 2.650 TL/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 TL/çuval, arpa satışlarına 2.050 TL/ton, mısır satışlarına ise 2.500 TL/ton fiyatlarla devam edilecektir.

TMO olarak ilgili sektörlerle işbirliği içinde gıda enflasyonuyla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi, un üreticilerimize, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik ürün temininin yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz."

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