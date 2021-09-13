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TMO, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı

13.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'da kuru üzüm alımlarına başladı. İl genelinde Şehzadeler, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı'da bulunan 7 alım merkezine giden TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren müstahsillerin ürünlerini kontrol ediyor.

TMO, Manisa'da kuru üzüm alımına başladı

Eksperler, üzüm çuvallarından aldıkları numunelerle kuru üzümün kalitesini belirleyip, nemini ölçüyor. Analizlerin ardından standartları karşılayan kuru üzümler, TMO'nun depolarına yerleştiriliyor.

"DEVLETİN VERDİĞİNDEN 1 LİRA DAHA UCUZ"

İzmir'in Menemen ilçesinden kuru üzümünü TMO alım merkezine getiren üreticilerden İbrahim Karadeniz, TMO'nun alımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ancak bu sene taban fiyatlar beklentimizden biraz daha düşük. Biraz daha yüksek fiyat verselerdi daha memnun olacaktık. Dışarıdaki fiyatlar, devletin vermiş olduğu fiyattan 1 lira daha ucuz." dedi.

Üretici Nail Turan ise sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yılki fiyatlar biraz beklentimizi karşılamadı. Geçen yıl biraz daha iyiydi. 9 numara için 16 lira civarında bekledik. Özel işletmeler aynı üzümü TMO'ya kıyasla 1 ila 1,5 lira daha aşağı fiyattan alıyor. Ben üzümümü TMO'ya vermek için 45 kilometre yol geldim. Devletimizden biraz daha destek bekliyoruz." diye konuştu.

TMO, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm cinsinde alım fiyatını 10 numara kalitedeki ürün için 14 lira, 9 numara kalitedeki üzüm için 13 lira, 8 numara kalitedeki için 12,5 lira ve 7 numara kalitedeki üzüm için 12 lira olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Manisa
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