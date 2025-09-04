FİNANS

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 5,2 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), alımı yapılan hububat, mısır, kabuklu fındık ve haşhaş kapsülünün bedeli olan toplam 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 5,2 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı

TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

5-11 Ağustos'ta hububat, 18-24 Ağustos'ta mısır, 25-29 Ağustos'ta kabuklu fındık ve 27 Ağustos-2 Eylül'de haşhaş kapsülü alımı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin kısa mesajla bilgilendirildiği ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Üretici TMO
