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TMO yemeklik ayçiçek yağının satışı başladı: 5 litre ayçiçek yağı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 17:04 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ürün satış noktalarında ayçiçek yağı satışına başlıyor. 5 litre ayçiçek yağı satış fiyatı 60 lira oldu.

TMO yemeklik ayçiçek yağının satışı başladı: 5 litre ayçiçek yağı ne kadar?

Son dakika haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) merkezlerinde ayçiçek yağı satışı başlıyor. TMO'nun 5 litrelik tenekelerde satışa sunacağı ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi.

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 60 LİRA OLDU!

TMO'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Nisan 2021, Pazartesi'den itibaren ayçiçek yağı satışına başlıyor. TMO'nun ürün satış noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre TMO, geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez 25 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için ihaleye çıkmış ve ihale sonunda 5 bin ton ayçiçek yağı alımı gerçekleştirmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hamdolsun reisimiz kosovadan getirtti yağı
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