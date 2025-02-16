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TMSF'den kayyum açıklaması! 'Mahkeme kararı olmadan görevlendirilemez'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 12:03
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyımlık yetkileriyle ilgili basında yer alan iddialara yanıt verdi. TMSF'den yapılan açıklamada "Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez" denildi. Açıklamada "TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir" ifadeleri de yer aldı.

TMSF'den kayyum açıklaması! 'Mahkeme kararı olmadan görevlendirilemez'

TMSF'den (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), kayyum yetkileriyle ilgili bir açıklama geldi. Kurumun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararı olmadan, TMSF’nin bir şirkete 'kayyım' olarak görevlendirilemeyeceği belirtildi.

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Kurumun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"MAHKEME KARARI OLMADAN GÖREVLENDİRİLEMEZ"

"Kayyımlık yetkileriyle ilgili basında yer alan iddia ve beyanlara ilişkin olarak;

Son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde “TMSF’nin mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağı”nın iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Mahkeme kararı olmadan TMSF bir şirkete “kayyım” olarak görevlendirilemez.

Resmi Gazete’de 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir.

Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK’ya göre “kuvvetli şüphe” bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

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"TMSF'NİN HUKUKEN BELEDİYELERE KAYYIM OLARAK ATANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu’nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir.

İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması söz konusu olmadığı gibi TMSF’nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.

Kanunda TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir.

Özetle, son düzenlemeyle TMSF’nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanununun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
kayyum tmsf
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