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TMSF'den mevduat adımı: 2 katına çıkarıldı! 2023 yılından itibaren geçerli olacak...

22.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMSF, 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

TMSF'den mevduat adımı: 2 katına çıkarıldı! 2023 yılından itibaren geçerli olacak...

Sigortaya tabi Mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi. TMSF’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

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