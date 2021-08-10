TMSF'den Sürat Kargo iddialarına ilişkin cevap geldi

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap verdi.

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020'de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi.

Muhammen bedel için Türkiye'nin en büyük ve önemli değerleme firmalarından TSKB tarafından "uluslararası değerleme kriterlerine uygun olarak" hazırlanan raporda belirlenen değerin esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "İhale sürecinin kurumumuzca yapılan cebri icra satışlarında uzman değerleme firmalarına rapor hazırlattırılarak muhammen bedelin tespit edilmesi hususu ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup, bahsi geçen ihale sürecinde de değerleme bu esaslara göre yapılmış ve bu sayede en doğru değer tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"SATIŞ İLANINDAN BİR AY SONRA İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada, ihaleye katılacaklara neden 13 iş günü süre verildiğine yönelik sorulara ilişkin, komisyon tarafından hazırlanan satış ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 ay sonra ihalenin gerçekleştiği bildirildi.

İhale sürecinde bilgi işlem ortamında uzaktan erişimle tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak elektronik ortamda bilgi odası hazırlandığı kaydedildi.

TMSF kayyumundaki şirketlerin satışı konusunda Fon Kurulu’nun karar verdiği belirtilen açıklamada, Sürat Kargo için satış kararı alınmadan önce tesis edilen işlemler anlatıldı.

Açıklamada, Sürat Kargo ihalesi için 16 yatırımcı tarafından 5 bin lira olan şartname bedeli yatırıldığı ve ihale şartnamesinin satın alındığı kaydedilerek, şirket isimlerine dair bilgilere yer verildi.

"SORU VE BİLGİ TALEPLERİNİN HEPSİ CEVAPLANDI"

Açıklamada, şartname satın alan yatırımcılardan 11'inin bilgi odası sürecine dahil olduğu ve kendilerinden gelen soru ve bilgi talebinin cevaplandığı bildirildi.

Bilgi odasını kullanmaya veya kullanmamaya dair takdirin yatırımcıların kararı olduğu, bu konuda TMSF'nin herhangi bir inisiyatif veya yükümlülük almadığı aktarıldı.

Açıklamada, ihale dosyası alan firmalardan sadece Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'nin ihale sürecinin ertelenmesini talep ettiği, başka bir yatırımcıdan böyle bir istek gelmediği kaydedildi.

Bu firmanın 2 Temmuz'da ihale şartnamesi satın aldığı, 9 Temmuz'da bilgi odası sürecine dahil olduğu belirtilen açıklamada, "(Bu nedenlerle) İlgili mevzuat hükümleri ve satış ilanı doğrultusunda gerek ihale evraklarının hazırlanması gerekse inceleme süreci için tüm yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kadar sürenin tanınmış olması, diğer yatırımcılarca da süreçten yoğun bir şekilde yararlanılıyor olması nedenleriyle mevcut ihale sürecine devam edileceği hususu firmaya bildirilmiştir." denildi.

Kaynak: AA



