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TikTok halka arz mı olacak? Halka açılmaya hazırlanıyor

09.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance Hong Kong'da halka arzı değerlendiriyor.

TikTok halka arz mı olacak? Halka açılmaya hazırlanıyor

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Çinli kısa süreli video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi olan ByteDance Çinli regülatör kuruluşların endişelerinin giderilmesinin ardından gelecek yıl başında Hong Kong'da halka arzı değerlendiriyor.

Habere göre şirket regülatör kuruluşların talep ettiği tüm yasal belgeleri sunmaya devam ediyor. Yasal belgelerin Eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması hedefleniyor.

BYTEDANCE YALANLADI

Öte yandan ByteDance sözcüsü ise haberin doğru olmadığını açıklamasına karşın ek bilgilendirme yapmaktan sakındı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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