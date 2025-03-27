TMSF duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları satışta... Otomobillerin toplam fiyatı dudak uçuklattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

ARAÇLAR KAPALI OTAPARKTA TUTULUYOR

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI! 76 MİLYON 604 BİN LİRA...

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor. Buna göre araçların toplam fiyatı KDV hariç 76 milyon 604 bin lira. Listedeki en pahalı araç ise 34 milyon 750 bin lira.

EN YÜKSEK TEKLİF MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDEYSE AÇIK ARTIRMAYA GEÇİLECEK

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 22 Nisan saat 10:00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

MUHAMMEN BEDEL NEDİR?

Muhammen bedel ihale yolu ile satışı planlanan bir malın piyasa şartlarına göre bilirkişi tarafından belirlenen fiyata değeridir. Bu değer, malın satılabilir fiyatını belirlemek ve ihale sürecini yönlendirmek amacıyla kullanılır.