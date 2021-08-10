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TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

10.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMSF, Ufuk Boru'yu 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF, Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

İHALE 7 EYLÜL'DE

Fon, Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa'da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor. İhale, 7 Eylül 2021'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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