TOBB açıkladı: 10 ayda 23 bin 506 şirket kapandı

TOBB verilerine göre ekimde kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 7,6 artarken, kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 yükseldi.

Cansu Akalp

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, eylüle kıyasla yüzde 7,6 artışla 9 759'dan 10 bin 505'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 artarak 2 bin 688 olarak belirlendi. Eylülde 2 bin 336 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artış gösterdi

10 ayda 23 bin 506 şirket kapandı
10 aylık verilere bakıldığında ise 2025 Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 91 bin 488'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde kurulan şirket sayısı 92 bin 712 idi.

Ocak-ekim döneminde kapanan şirket sayısına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 10,7 artış yaşandı. 2024'ün ik 10 ayında 21 bin 230 şirket kapanırken bu sayı 2025'te 23 bin 506'ya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
TOBB ekim
