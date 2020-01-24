FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, kapanan şirket sayısı Aralık’ta aylık bazda, yüzde 112.66, kapanan kooperatif sayısı yüzde 30.88 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 28.15 arttı.

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde, kapanan şirket sayısı Aralık’ta aylık bazda, yüzde 112.66, kapanan kooperatif sayısı yüzde 30.88 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 28.15 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı “Aralık 2019 Kurulan ve kapanan şirketler” verilerine göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 1.53, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44.97, kurulan kooperatif sayısı da yüzde 0.98 arttı.
Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı da Kasım’a göre yüzde 175.41 yükseldi.
Aralık’ta aylık bazda;
“Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398’i inşaat, 179’u imalat sektöründe.
“Kurulan 103 Kooperatifin 45’i Konut Yapı Kooperatifi, 16’şar adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 7’si ise Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak kuruldu.
“Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.34’ü İstanbul, yüzde 10.06’sı Ankara, yüzde 6.75’i İzmir’de kurulurken, Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
“Şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742’si ticaret, 1,185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,230’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618’i inşaat, 415’i imalat sektöründe.
“Kapanan şirket ve kooperatiflerin; 752’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371’i inşaat, 256’sı imalat sektöründe.
“Kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548’i Türkiye, 82’si İran, 31’i Suriye ortaklı olarak kuruldu şirketlerin; 99’u anonim, 869’u limited şirket; 1,480’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si Gayrimenkul acenteleri, 646’sı Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.
“Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.”
Aralık’ta yıllık bazda;
“Kurulan şirket sayısı yüzde 23.49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21.18 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6.12 azaldı.
“Kapanan şirket sayısı yüzde 5.04 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.36 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 17.10 azaldı.”
Aralık ayında kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin;
“ Yüzde 83.92’si limited şirket,
“Yüzde 14.79’u anonim şirket,
“Yüzde 1.30’u ise kooperatif.”
“Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.34’ü İstanbul, yüzde 10.06’sı Ankara, yüzde 6.75’i İzmir’de kurulurken, Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.”
2019’da;
“Toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif kuruldu.
“Kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket toplam sermayenin yüzde 72.12’sini,
“11 bin 447 anonim şirket ise yüzde 27.88’ini oluşturuyor.
“Kurulan 1,161 kooperatifin 468’i Konut Yapı Kooperatifi, 188’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 162’si İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.
“Kurulan şirketlerin 1,480’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si Gayrimenkul acenteleri, 646’sı Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.” (Grafik - Tablo)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandıBakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

THY 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı

THY 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.