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TOBB Başkanı: 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın

31.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl mesajında, "2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın” değerlendirmesini yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası adına yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.” dedi.

TOBB Başkanı: 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, "Refah ve zenginlik için sadece; vicdanımız ile aklımızı kullanmaya, cesarete, ticarete ve yatırıma ihtiyaç var. İnanıyorum ki bunları yaparsak aydınlık güzel günler daima milletimizin olacaktır" düşüncesini dile getirdi.

Hisarcıkşıoğlu, “Çocukların hep güleceği, daha adil paylaşımların olacağı ve barışın hakim kılınacağı bir yeryüzü hayalimiz var. Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın”
ifadesini kulllandı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Takvimlerin değiştiği her dönem insanlar için yeni heyecanların, umutların yeşermesini de çağrıştırır. Çocukların hep güleceği, daha adil paylaşımların olacağı ve barışın hakim kılınacağı bir yeryüzü hayalimiz var.

"2024, AKILLARDAN ÇIKMAYACAK GÜZEL BİR TARİH OLARAK YAZILSIN"

Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketleri, Gazze’ye yapılan insanlık dışı saldırılar ve şehitlerimiz, geçen yıl yüreklerimizi alev alev yaktı. Ekonomide dönem dönem yaşadığımız sıkıntılarımızsa devletimizin aldığı kararlar ve Türk özel sektörünün dinamizmi, ihracat başarısı, yatırım iştahı ve büyüme arzusu ile aşılacaktır. Büyüme rakamlarımız da bunun teyididir. Refah ve zenginlik için sadece; vicdanımız ile aklımızı kullanmaya, cesarete, ticarete ve yatırıma ihtiyaç var. İnanıyorum ki bunları yaparsak aydınlık güzel günler daima milletimizin olacaktır. Türk iş dünyası adına yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

(İHA)

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TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl
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