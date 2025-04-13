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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üreticilerimiz, borçların faizsiz ertelenmesini istiyor

13.04.2025 15:24
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai donun tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtığını belirterek, "Üreticilerimiz, bütün bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üreticilerimiz, borçların faizsiz ertelenmesini istiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde yaşanan zirai don felaketi, tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Ticaret Borsası Başkanlarımız ve üreticilerimizden gelen şikayetler, büyük bir zirai don olayı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Kamudan ek destekler talep eden üreticilerimiz, Ziraat Bankası başta olmak üzere bütün bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor. Sigorta konusunda ise TARSİM'den özel hassasiyet bekleniyor. Tüm üreticilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üretici TOBB
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