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TOBB Başkanı'ndan Gümrük Birliği çağrısı: "Bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 08:33
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Almanya’da AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesi çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

TOBB Başkanı'ndan Gümrük Birliği çağrısı: "Bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin’de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin yenilenmesi çağrısında bulunarak, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, iş insanlarının yaşadığı vize sorunu, taşıma kotaları sorunlarının aşılmasında da Almanya’nın desteği belirleyici olacaktır.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TD-IHK- TATSO) Berlin’de düzenlenen 20. Yıl Dönümü Galası’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.

"ALMANYA’NIN EKONOMİK KALKINMASINA İŞ GÜCÜMÜZLE KATKI SAĞLADIK"

"Biz Türkiye’de kadim dostluklar için asker arkadaşlığı terimini kullanırız. Evet, Türk ve Alman halkı asker arkadaşıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda kader birliği yapmıştık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı, bu defa NATO bünyesinde bir araya geldi." diyen Hisarcıklıoğlu, " Müttefiklik ilişkimizi kurumsal hale getirdik.Almanya’nın ekonomik kalkınmasına iş gücümüzle katkı sağladık.” yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin beşeri boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Almanya'da üç milyon üzerinde çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli insanın yaşadığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların ülkede iş hayatı, siyaset, spor, sanat, eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda çok önemli görevleri yürüttüğüne işaret ederek, “Almanya’ya sıfır sermaye ile geldiler ve şimdi yanlarında 500 bin Alman çalıştırıyorlar.” diye konuştu.

"BU DESTEĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Türkiye’nin AB sürecinde Almanya’nın her zaman belirleyici rol oynadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemi yaşıyoruz. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, iş insanlarının yaşadığı vize sorunu, taşıma kotaları sorunlarının aşılmasında da Almanya’nın desteği belirleyici olacaktır.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğunu dile getirerek, “Biz hem Türkiye’deki Alman firmalarının yatırımlarıyla ve hem de Almanya’daki Türk firmalarının yatırımlarıyla gurur duyuyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier'in de isabetle söylediği gibi, 'Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya’nın bu kadar yoğun iktisadi ve sosyal ilişkileri yoktur'.” diye konuştu.

ADİL VE DOSTANE İŞBİRLİĞİNİN TEMELİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MODERNİZE EDİLMESİ

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tarım, dijital hizmetler ve kamu alımların da yeni açılımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Adrian, “Gümrük Birliği önemli. Hafife alınmaması lazım. Adil ve dostane işbirliğinin temeli budur.” dedi.

Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Adrian, “Lüksemburg'da ve Almanya'da bir şirketim var. Genel müdürlerim Türk arkadaşlarını davet ettiğinde bunu Lüksemburg üzerinden yapmak daha iyi çünkü vize almaları burada Almanya'ya göre daha kolay. Bunun üzerinde çalışmalıyız.” diye konuştu.

Almanya'da Berlin Eyalet, Ekonomi Senatörü Fransizka Giffey ise Türklerin girişimci ruhunu vurgu yaparak, Berlin’in Türk girişimcilere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

VİZE SORUNU EN BÜYÜK SORUN

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yakın zamanda karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kattığını belirterek, iki cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Almanya ile Türkiye arasındaki 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'den Almanya için yapılan vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Başar, “Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde vize sorunu halen en büyük sorun olarak önümüze çıkmaktadır.” dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
TOBB gümrük birliği
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