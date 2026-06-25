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TOBB Nefes Kredisi: İlk dilim tükendi! Yükseltme için görüşme başladı

TOBB Nefes Kredisi'nin 25 milyar lira olan ilk dilimi tükendi. Kredi Garanti Fonu yetkililerinin, Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi yönünde görüşmelere başladıkları öğrenildi.

TOBB Nefes Kredisi: İlk dilim tükendi! Yükseltme için görüşme başladı

Limiti 3 milyon liraya yükseltilerek yeniden başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nde 25 milyar lira olan ilk diliminin tükendiği belirtildi. Yüzde 34 faizle 25 milyar liralık ilk dilimin tükenmesiyle birlikte Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkililerinin Merkez Bankası ile limitin 25 milyar liralık ilave ile 50 milyar liraya yükseltilmesi yönünde görüşmelere başladıkları öğrenildi. Finansman sıkıntısı çeken işletmelere geçen yıl kullandırılmaya başlanan Nefes Kredisinde, yıl içinde yapılan artışlarla birlikte 61 bin firma toplam 81 milyar lira civarında kredi kullandı.

TOBB Nefes Kredisi: İlk dilim tükendi! Yükseltme için görüşme başladı 1

Kredilerde firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulandığı belirtilirken, reel sektör 24 ay kredi için yüzde 36, bunun üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz ile kaynak kullanabildiği ifade edildi. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil, toplam azami 48 ay vadeli oluyor.

TOBB Nefes Kredisi: İlk dilim tükendi! Yükseltme için görüşme başladı 2

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da reel sektörün en büyük sorununun finansmana erişim olduğuna dikkat çekerek, kredi büyüme sınırının finansmana erişimi zorlaştırdığını söylemişti. Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu (KGF) Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için ilk dilimin 25 milyar lira olmakla birlikte yıl içinde toplam tutarın 100 milyar liraya çıkmasının hedeflendiğini aktarmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOBB kredi Merkez Bankası
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