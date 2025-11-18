FİNANS

TOBB Nefes Kredisi'nde müjde: KOBİ'lere can suyu iki katına çıkarıldı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ'lere yönelik sunulan Nefes Kredisi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Kredi limitleri iki katına çıkarılarak işletmelere daha fazla finansman imkanı sağlanacak. Ayrıca, KOBİ'lere yönelik toplamda 25 milyar TL'lik bir destek paketi de devreye alınıyor.

Ezgi Sivritepe

Türkiye ekonomisinin can damarı olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan olumsuz etkilenmiş durumda. Bu zorlu süreçte KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olmak amacıyla TOBB Nefes Kredisi önemli bir rol oynuyor. TOBB'un son açıklamasına göre, Nefes Kredisi limitleri iki katına çıkarıldı. Bu sayede, KOBİ'ler daha yüksek tutarlarda kredi kullanarak işletme sermayesi ihtiyaçlarını giderebilecek, yeni yatırımlar yapabilecek ve istihdamı koruyabilecekler. Kredi limitlerindeki artışın yanı sıra, KOBİ'lere yönelik toplamda 25 milyar TL'lik bir destek paketi de hayata geçiriliyor. Bu paket, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, rekabet güçlerini artırmayı ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemeyi amaçlıyor. Destek paketi kapsamında, faiz oranlarında indirim, kredi garanti imkanları ve danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli avantajlar sunulacak. TOBB yetkilileri, Nefes Kredisi'ndeki limit artışının ve yeni destek paketinin, KOBİ'lerin ekonomik sıkıntıları aşmalarına ve büyümelerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin temel taşı olduğunu vurgulayan yetkililer, bu işletmelerin desteklenmesinin ülke ekonomisinin genel sağlığı açısından kritik önem taşıdığını ifade ediyor. Başvuruların nasıl yapılacağı, faiz oranları ve diğer detaylar önümüzdeki günlerde TOBB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. KOBİ'lerin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için duyuruları yakından takip etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları önem taşıyor. Uzmanlar, bu tür desteklerin KOBİ'lerin nakit akışını düzenlemesine ve kısa vadeli borçlarını yapılandırmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Ayrıca, KOBİ'lerin bu kredileri verimli bir şekilde kullanarak rekabet avantajı elde etmeleri ve pazar paylarını artırmaları bekleniyor.

TOBB Nefes Kredisi'ndeki limit artışı ve 25 milyar TL'lik destek paketi, KOBİ'ler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu desteklerle KOBİ'ler finansman sorunlarını aşarak büyümeye devam edebilir ve Türkiye ekonomisine katkılarını sürdürebilirler. KOBİ'lerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve gerekli adımları atması büyük önem taşıyor.

