TOBB Nefes Kredisi nedir, nasıl başvurulur, şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektör ekonomik sıkıntı içinde. Bu dönemde finansal yardımların da büyük önemi var. TOBB başkanı Rifat Hisarcıkloğlu da Nefes Kredisi’ni yeniden hayata geçirdiklerini açıkladı. Peki Nefes Kredisi nedir, nasıl başvurulur ve şartları nelerdir?

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.

NEFES KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

KOBİ’ler, DenizBank şubelerinden Nefes Kredisi’ne başvurabilirler.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5. Her bir TOBB üyesi azami 100 bin lira kredi kullanabilir. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler 27 Nisan itibarı ile üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilir.

