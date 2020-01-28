TOBB üyeleri, aileleri ve çalışanları ’tamamlayıcı sağlık sigortası’ hizmetinden faydalanacak

Türkiye’deki sağlık harcamaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyon kişiyi geçmiş durumda ama bu alanda alınması gereken çok mesafemiz var.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında, TOBB üyesi 1,5 milyon kişi, aileleri ve TOBB kapsamında çalışan 13 milyon kişiye tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunulacak.

Sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tüm üyelerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sunmak üzere bir araya geldi. İşbirliği ile KOBİ’ler başta olmak üzere TOBB üyelerinin, anlaşmalı hastaneler ağı içerisinde özel hastane konforunda sağlık hizmeti alabilmelerine imkan sağlanacak. TOBB üyelerine özel tasarlanan tamamlayıcı sağlık sigortasından KOBİ işletme sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra aile fertleri de faydalanacak.