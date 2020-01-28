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TOBB üyeleri, aileleri ve çalışanları ’tamamlayıcı sağlık sigortası’ hizmetinden faydalanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye’deki sağlık harcamaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyon kişiyi geçmiş durumda ama bu alanda alınması gereken çok mesafemiz var.” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında iş birliğine imza attı.

Türkiye’deki sağlık harcamaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyon kişiyi geçmiş durumda ama bu alanda alınması gereken çok mesafemiz var.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında, TOBB üyesi 1,5 milyon kişi, aileleri ve TOBB kapsamında çalışan 13 milyon kişiye tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunulacak.

Sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tüm üyelerine Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sunmak üzere bir araya geldi. İşbirliği ile KOBİ’ler başta olmak üzere TOBB üyelerinin, anlaşmalı hastaneler ağı içerisinde özel hastane konforunda sağlık hizmeti alabilmelerine imkan sağlanacak. TOBB üyelerine özel tasarlanan tamamlayıcı sağlık sigortasından KOBİ işletme sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra aile fertleri de faydalanacak.

Yapılan işbirliği hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyon kişiyi geçmiş durumda olduğunu belirtti.
Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaşmasına ilişkin konulara da değinen Hisarcıklıoğlu, “Bu alanda almamız gereken daha çok mesafe var. TOBB olarak, şimdi bu konuda da inisiyatif alıyoruz. Bugüne kadar başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminde, nitelikli çalışan bulmasında, küresel ticarete açılmasında, üzerindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesinde öncü rol oynadık. Firmalarımızın daha sağlıklı yapıya kavuşması için çalıştık. Birliğimiz şimdi de firmalarımızın sahiplerinin, ailelerinin ve çalışanlarının daha sağlıklı bir hayat sürmesi için harekete geçti. Sigorta sektöründe 1,5 asrı aşan geçmişe sahip, dünyanın önde gelen 2 firması, NN Hayat Emeklilik ve Swiss RE ile yeni bir işbirliği başlattık. Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 1,5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak. Üyelerimiz, ülke çapında 81 ildeki 570 hastanenin sağlık imkânlarından yararlanabilecek. Hastane masraflarını düşürecek, bütçesini güvence altına alabilecek. Konforlu ve kaliteli şekilde sağlık hizmetlerine de kolayca ulaşabilecekler. Burada bir ilk daha gerçekleşiyor. Her iki firmamızın ve sigorta acenteleri icra komitemizin olumlu yaklaşımı sayesinde, ilk defa bu sigorta ürünü, sadece kendi acenteleri tarafından değil, tüm sigorta acenteleri tarafından da satılabilecek. Böylece ülke çapında tüm oda ve borsa üyelerimize ulaşabileceğiz.” dedi.

TOBB ile yaptıkları işbirliği ile ilgili konuşan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu ise “Sürekli olarak üyelerinin menfaatleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden, Türk ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin tüm platformlarda eşit pay almasını sağlayan ve ticari büyümelerine katkıda bulunmak için girişimlerde bulunan TOBB ile başlattığımız stratejik iş ortaklığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.” sözlerini ifade etti.

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