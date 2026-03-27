TOBB verileri açıklandı: İki ayda 3 bin 225 şirket kapandı!

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 9 bin 432, kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artarak 1621 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 15,1 azalışla 11 bin 115'ten 9 bin 432'ye düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 1,1 artışla 1621'e yükseldi. Ocak ayında 1604 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,8 azalış gösterdi.

ARDAHAN VE BAYBURT'TA ŞİRKET KURULMADI

Türkiye'de Ardahan ve Bayburt hariç diğer illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubatta kurulan 9 bin 432 şirketin 913'ünün anonim şirket, 8 bin 513'ünün ise limitet şirket olduğu görüldü. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulurken şirketlerin yüzde 37,8'inin İstanbul, yüzde 10,4'ünün Ankara, yüzde 6,6'sının İzmir'de olduğu kaydedildi.

Bu yıl ocak-şubat döneminde toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatifin kurulduğu belirlendi. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2'sini, 1902 anonim şirket ise yüzde 26,8'ini oluşturdu. Şubatta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283'ü toptan ve perakende ticaret, 1504'ü inşaat ve 1163'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 699'u inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret, 109'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 577'sinin toptan ve perakende ticaret, 222'sinin imalat ve 135'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 754'ünün toptan ve perakende ticaret, 401'inin inşaat, 159'unun ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 149 kooperatif kurulurken bunların 103'ü konut yapı, 26'sı işletme, 5'i tarımsal kalkınma, 5'i üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380'i Suriye, 38'i İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 79'u anonim, 725'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu yılın iki aylık döneminde kurulan şirketlerin 266'sının uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169'unun ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60'ının uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

