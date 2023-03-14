FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 2023 TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Ön siparişler nereden alınacak?

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 2023 TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Ön siparişler nereden alınacak?

14.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fiyatı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada yerli otomobilin fiyatına ve ön siparişlere ilişkin detaylara yer verildi. 2023'ün sonuna dek 20.000 adet aracın teslim edilmesi bekleniyor. Peki, 2023 TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? TOGG Ön siparişler nereden alınacak? İşte detaylar...

TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 2023 TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Ön siparişler nereden alınacak?

TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu. TOGG yerli otomobilin ön satışları için başvurular kurumun web sitesi üzerinden alınacak. Togg T10X arabasının fiyatı da belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve yapılan açıklama...

t2

TOGG YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

t3

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu son dakika açıklaması ile yanıt buldu. TOGG 16-27 Mart'ta ön satışa çıkacak.

t1

TOGG ÖN SİPARİŞLER NEREDEN ALINACAK?

Togg yerli otomobili, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişe çıkacak.

t4

TOGG'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan da yerli otomobilin satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Siparişlerde bireysel kullanıcıların öncelikli olacağının altını çizen Karakaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

thumbs_b_c_5edb77626c186ab4ead1e46813535eaa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!ABD enflasyonu açıklandı: Altın fiyatları için tahminler peş peşe geldi!
Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!Dünyada üçüncü, Avrupa ve Türkiye'de birinci olacak!
Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...Ehliyet affı resmen yasalaştı: Binlercesi iade edilecek...
Anahtar Kelimeler:
togg fiyat

En Çok Okunan Haberler

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.