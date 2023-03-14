TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 2023 TOGG yerli otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL? Ön siparişler nereden alınacak?

TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu. TOGG yerli otomobilin ön satışları için başvurular kurumun web sitesi üzerinden alınacak. Togg T10X arabasının fiyatı da belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ve yapılan açıklama...

TOGG YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG ne zaman çıkacak sorusu son dakika açıklaması ile yanıt buldu. TOGG 16-27 Mart'ta ön satışa çıkacak.

TOGG ÖN SİPARİŞLER NEREDEN ALINACAK?

Togg yerli otomobili, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişe çıkacak.

TOGG'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan da yerli otomobilin satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Siparişlerde bireysel kullanıcıların öncelikli olacağının altını çizen Karakaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası.



16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://t.co/JKIdgmkU8Y’ye girin veya Trumore'u indirin: https://t.co/C4dQwhRmcF#T10X #Togg pic.twitter.com/05RqLKITx4 — Togg (@Togg2022) March 14, 2023



