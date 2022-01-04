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TOGG’da büyük sürpriz! ‘Yeni model ilk kez dünya sahnesine çıkacak’ iddiası…

04.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG İki yıl aradan sonra yüz yüze ilk kez kapılarını açacak Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) görücüye çıkacak. Fuar öncesi paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve CES’te sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı.

TOGG’da büyük sürpriz! ‘Yeni model ilk kez dünya sahnesine çıkacak’ iddiası…

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti. 2022 yılında tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES, 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.

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Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek.

TOGG’DA SEDAN MODELİ Mİ GELİYOR?

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TOGG’un sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında önemli bir detay dikkat çekti. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve CES’te sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı.


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