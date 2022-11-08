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TOGG'dan yeni paylaşım! TOGG'un nasıl çalıştığını adım adım anlattılar: İşte o video...

08.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG için 29 Ekim itibarıyla seri üretim sürecine geçilirken TOGG fiyatı ve üretim süreci çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde eleştirilere karşı üretim sürecini paylaşan TOGG’dan yeni bir video geldi. Togg'un sosyal medya hesabından, "Nasıl çalışır bu elektrikli otomobiller" başlıklı bir paylaşım yaptı. Videoda aracın çevre dostu olmasına dikkat çekildi.

TOGG'dan yeni paylaşım! TOGG'un nasıl çalıştığını adım adım anlattılar: İşte o video...

Gemlik’teki üretim üssünün 29 Ekim’de devreye alınması ile seri üretime başlayan yerli otomobil TOGG geçtiğimiz günlerde üretim bandının nerede olduğu konusunda eleştiri alınca bir video ile konuyu açıklığı kavuşturmuştu. Bunun ardından TOGG’dan ikinci bir hamle daha geldi. Togg'un paylaşımda; iklim değişikliğinin giderek belirgin hale gelmesi, daha çevreci ve sağlıklı ulaşım araçları arayışı ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan şarj istasyonlarının elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdığı vurgulandı.

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"FOSİL YAKIT KULLANMADIKLARI İÇİN EMİSYONA YOL AÇMAZLAR"

Elektrikli otomobillerin nasıl çalıştığı şöyle anlatıldı: "Elektrikli otomobiller enerjilerini petrol türevi fosil yakıtlar yerine elektrikten alan otomobillerdir. Bu otomobiller fosil yakıt kullanmadıkları için emisyona yol açmazlar, bu da onları çevre dostu yapar. Elektrikli otomobillerin hareket etmesi için gerekli olan elektrik enerjisi otomobilin altında yer alan büyük bir batarya tarafından sağlanır. Bu da aracın yol tutuş karakterini iyileştirir."

ÜRETİM SÜRECİNİ DE ANLATMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde, bazı eleştiriler yapılmış ve Togg'un üretim bandının nerede olduğunu sorulmuştu. Söz konusu eleştirilere Togg'dan videolu yanıt gelmişti. Gemlik'teki fabrikada çekilen bir videoda akıllı otomobillerin üretim süreci detaylıca anlatılmıştı.


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