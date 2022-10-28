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TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? Açılış için geri sayım

28.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yerli otomobil TOGG fabrikasının satışı için geri sayım başladı. Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü yarın açılacak. Peki, TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkacak?

TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? Açılış için geri sayım

TOGG fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Yerli otomobil TOGG’un fabrikası yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atanmıştı.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Bakan Varank, TOGG'un piyasa fiyatıyla ilgili olarak, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla TOGG'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.

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TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bakan Varank otomobilin seri üretiminin 29 Ekim'de başlayacağını ifade etti. Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.
Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

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yerli otomobil togg

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