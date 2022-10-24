TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG'un güncel fiyatı ortaya çıktı!

TOGG'un fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Togg’un Gemlik Tesisi’nde açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Yereli otomobilin dikkat çeken özelliklerinden birinin de hızlı şarj özelliği olduğu öğrenildi. Araç 30 dakikadan daha az bir sürede hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Ayrıca yerli otomobilin fiyatının öteki C segment SUV otomobillerle rekabet edecek düzeyde olacağı belirtiliyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sonrası yerli otomobil TOGG ile ilgili açıklamada bulunacak.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Varank otomobilin seri üretiminin 29 Ekim'de başlayacağını ifade etti.

TOGG NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank açıklamasında "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" ifadesini kullandı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

Bilindiği üzere Togg'un yapacağı elektrikli otomobil üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi.

160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin liradan daha az otomobillerde ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylelikle TOGG tarafından yapılan üretim desteklenmiş olacak.

Belirtilen ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi.

Yerli otomobil TOGG'un vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu baz alındığında ve bu ücrete yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Fakat bu rakam günümüz şartlarına göre hesaplanmıştır.Yerli otomobil TOGG C-SUV 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK 'TOGG' AÇIKLAMASINDA

Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kritik toplantıda çok sayıda konu masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı bugün (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



