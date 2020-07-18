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TOGG tarafından üretilen yerli otomobilden yeni fotoğraflar

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2020 22:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Türkiye’nin Otomobili”nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni düzenlendi. Törende gösterimi yapılan araçlar yine beğenileri üzerilerine topladı. Öte yandan #YenilikteBendeVarım etiketiyle TOGG tarafından başlatılan ve site üzerinden isimlerini yazdıranların 200 bin kişiyi geçtiği öğrenildi.

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamları ile gözleri kamaştırdı.

Yerli otomobilden yeni fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninde görücüye çıkan kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022’de bantlardan inmesi planlanıyor.
Planlama doğrultusunda ilerleyen fabrikanın kaba inşaatı 12 ay sürecek. Sonrasında ise teknolojik donatılar yerleştirilecek.
Yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.
Akıllı fabrika konseptinde olacak TOGG yerleşkesinde iki binadan oluşacak ve lale figürlü bir tasarıma sahip olacak.
Fabrika Türk mobilite sisteminin çekirdek üssünü oluşturacak. İlk üretilecek model ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tanıttığı C-SUV modeli olacak.
Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışan TOGG ekibi nihai kararı sonbaharda açıklayacak.
Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismi araştıran TOGG yönetimi, sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyor.
Araştırmalar Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 15 yıllık planın devrede olduğu projede tedarikçilerde kesinleşti.
Fabrikayla birlikte tedarikçilerinde açıklanması bekleniyor.
#YenilikteBendeVarım etiketiyle TOGG tarafından başlatılan ve site üzerinden isimlerini yazdıranların 200 bin kişiyi geçtiği öğrenildi.
Kampanyayla isimlerini yazdıran vatandaşlar fabrikanının temelinde ömür boyu muhafaza edilecek kapsülde iz bırakacak.
Saat 21.30’a kadar sürecek olan www.yeniliktebendevarim.com üzerinden başvurulan isim kampanyasında yer almak isteyenler için son gün.
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