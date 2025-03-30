Togo'nun para birimi nedir? Togo'nun para biriminin kodu ve sembolü

Togo ya da resmi ismi ile Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika’da yer almaktadır. Ülkenin kuzeyinde Burkina Faso, doğusunda Benin, batısında Gana yer almaktadır. Güneyinde Gine Körfezi içinde bulunan Benin Körfezine kıyısı da olan ülkenin yaklaşık olarak 8 milyon civarı nüfusu vardır. Tarihi 11. yüzyıla dayanan ülkeye ilk kez bu dönemde çeşitli kabileler yerleşmeye başlamıştır. Togo, 1. Dünya Savaşı’nın sonrasındaki dönemde Fransa’ya devredilmiş 1960 yılında ise bağımsızlığını kazanmıştır.

Togo'nun para birimi nedir?

Tropikal kuşakta yer alan Togo bir Sahra altı ülkesidir. İklimi tarıma elverişli olduğu için de ekonomisi büyük oranda tarıma dayanmaktadır. Ülkenin adı Ewe dilinden gelir. Bu dilde Togo kelimesi Türkçe "su" anlamına gelen "to" ve Türkçe "liman" anlamına gelen go kelimelerinden oluşmuştur. Bu yüzden ülke su limanı olarak da anılır.

Ülkenin 56.785 kilometrekarelik bir yüzölçümü vardır. Cumhuriyet ile yönetilmektedir ve resmi dili Fransızca olarak kabul edilmiştir. Hem başkenti hem de en büyük şehri ise Lome şehridir. Togo Cumhuriyeti’nin resmi olarak kabul edilen para birimi ise Batı Afrika Frangı olarak belirlenmiştir.

Togo'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Togo ülkesinde resmi olarak kabul edilmiş olan para birimi CFA frangıdır. 14 ülkede bu para birimi kullanılır, biri de Togo’dur. Eski Fransız sömürgesi olan 12 adet Afrika ülkesi, eski Portekiz sömürgesi olan Gine Bissasu ve eskiden İspanyol sömürgesi olan Ekvator Ginesi de bu para birimini kullanmaktadır.

CFA Frangı’nın ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmiş olan ve dünya genelinde kullanılan üç harfli para birimi kodu ise XAF olarak belirlenmiştir. Batı Afrika frangına ait olan para birimi ise XOF olarak belirtilir.