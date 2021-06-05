Tokat'ta üretti fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir’in hayatı değişti.

Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5’e katladı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti.

SOĞANINDAN ÇİÇEĞİNE PARA EDİYOR

Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, “Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin Euro'dan satılıyor” dedi.

AKZAMBAK YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Akzambak hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını ifade eden Aydemir, ''Polenini ayrı çiçeğini ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Kurutuyoruz veya reçel yaparak yaş olarak mayalıyoruz. Temiz hava çiçeklerin içinde mis gibi kokunun içinde çalışmak zevk veriyor. Güzel bir uğraş, karlı iş. Hem para kazanıyoruz. Hem de çiçeklerin içinde yaşayıp gidiyoruz. Akzambaklar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim'' diye konuştu.