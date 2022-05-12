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Token nedir? Token nasıl alınır, menkul kıymet Token'ları nelerdir?

12.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Token, günümüzde kripto paraların önem bir yatırım aracı olarak görülmeye başlanması ile birlikte hayatımıza giren finans terimlerden biridir. Teknik açıdan kripto para ya da kripto varlık ile aynı anlamı taşıyan Token nedir? Yatırımla ilgilenenlerin merak ettiği token nasıl alınır? Menkul kıymet token'ları neden kullanılır?

Token nedir? Token nasıl alınır, menkul kıymet Token'ları nelerdir?

İçindekiler

  • Token Nedir?
  • Token Nasıl Alınır?
  • Menkul Kıymet Token'ları Nelerdir?
  • Menkul Kıymet Token'ları Neden Kullanılır?

Günümüzde kripto paralar üzerinden alım satım yaparak kazanç elde eden yatırımcıların sayısı bir hayli arttı. Kripto paralar arasında insanların en çok yatırım yaptığı coin'lerden biri token'dır. Özellikle kripto paralara yeni yeni ilgi duyan birçok kişi için token alım satımı ile ilgili detaylar merak uyandırıyor.

Token Nedir?

Token’in yaratıcısı Rus bilim adamı olan Michael Egorov’dur. Kendi tecrübeleri ve bilgisi ile tek başına token'ı üretmiştir. Kripto para dünyasında kendi coin'ini ürettikten sonra oldukça popüler bir hale gelmiştir. "Curve dao token" olarak da bilinen bu coin, bağımsız blok zincir üzerine inşa edilmeyen ve halihazırda bulunan blok zincire entegre edilerek kullanılan bir para birimidir. CRV (token coin) coin 2020 senesinin ikinci çeyreğinde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kısa sürede en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olmuştur.

Token'lar birim değere sahip olduklarından bu birim değer üzerinden alım satım işlemleri yapılmaktadır. Herhangi bir merkeze bağlı olmayan sanal paralar arasında yer almaktadır. Hacmi geniş olan kripto paralar arasında yer alan token'lar, her geçen gün yatırımcıların daha da ilgisini çekmektedir.

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Token Nasıl Alınır?

Başka bir blok zincir üzerinden varlığını sürdüren token coin'lerden almak için sanal bir cüzdan oluşturulmalıdır. Sanal cüzdan oluşturmak için ise kripto para alım satım işlemine izin veren kripto para borsalarına üye olunması gerekmektedir. Üyelik aşamasını tamamlarken sizden KYC doğrulaması istenmektedir. KYC yani Know Your Customer, müşterinizi tanıyın anlamına gelmektedir. KYC, bir hesap açarken müşterinin kimliğini tanımlamak ve doğrulamak için gerekli olan önemli bir işlemdir. Bu işlem istisnasız hesap açmak isteyen her kullanıcıdan istenmektedir.

KYC doğrulamasının doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Bunun için öncelikle kimlik belgelerinin ön yüzü ve arka yüzü siteye doğru bir şekilde yüklenmelidir. Kimlik doğrulama işleminden sonra ise sanal cüzdan açacağınız borsa sizden selfie çekmenizi istemektedir. Bu yöntem de gerçek kişi olup olmadığını teyit etmek için son derece önemlidir.

Tüm işlemleri doğru bir şekilde yaptıktan sonra hesabınıza gerçek para birimlerinden herhangi bir tanesi ile para yatırmanız gerekmektedir. Yatırılan bu para ile üye olduğunuz token market sitesinden istediğiniz token coin'ini satın alabilirsiniz.

Menkul Kıymet Token'ları Nelerdir?

Menkul kıymet, değer taşıyan ve alınıp satılabilen tüm finansal araçları kapsamaktadır. Değiş tokuş edilebilir ve devredilebilir özelliklere sahiptir. Bonolar, hisse senetleri, opsiyonlar gibi tüm finansal araçlar menkul kıymet olarak bilinmektedir.

Menkul kıymet token'ı ise dış kuruluşlarda veya varlıklarda bir hisseyi temsil eden ve blockchain üzerinde çıkarılan bir token'dır. Bu token'lar, herhangi bir broker’a ihtiyaç duyulmaksızın bir şirkette veya diğer girişimlerde hisse satmak üzere kullanılmaktadır. Blockchain üzerinde üretilen bu token'lar, finans sektörünün geleceği için oldukça önemli görülmektedir.

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Menkul Kıymet Token'ları Neden Kullanılır?

Kripto paralarda olduğu gibi menkul kıymet token'ları de üzerinde çıkarıldıkları blockchain özelliklerinden yararlanmaktadır. Bu özellikleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

Şeffaflık: Blockchain teknolojisinde herkese açık bir kayıt defteri bulunmaktadır. Bu kayıt defteri üzerinde kullanıcıların kimlikleri gizlidir ancak diğer her şey denetlenebilir durumdadır. Tüm kullanıcılar token çıkarma işlemlerini veya bakiyelerini kolay bir şekilde görüntüleyebilmektedir.
Hızlı uzlaşı: Blockchain üzerinde menkul kıymet token'ı alım satımı hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu süreç otomatiktir ve çok kısa sürede işlem tamamlanmaktadır.
Çalışma süresi: Normal finans piyasalarında çalışma süresi belli bir saate tabidir. Kripto para piyasasında ise senenin her günü hizmet verilmektedir.
Bölünebilirlik: Menkul kıymet token'larında bölünebilirlik özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde yatırımların daha parçalı hale gelmesi mümkün olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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