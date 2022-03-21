Fan token nedir? Fan token (taraftar token) nasıl alınır?

Kripto para piyasasında yer alan bir terim olan fan token, sahiplerine ödül, oy hakkı, deneyim, ürün ve forma tasarımı gibi çeşitli taraflar faaliyetleri sağlayan, bir takımı ya da kulübü temsil eden kripto para birimidir. Taraftar token olarak da adlandırılan fan tokenler, müzik fan kulüpleri, spor kulüpleri ve çeşitli kuruluşlar tarafından kullanıcı deneyimlerini organize etmek, kulüp liderliği oluşturmak vb. amaçlar için kullanılırlar.

Günümüzde fan tokenler, sıklıkla futbol ile bağdaştırılır. Yerli ve yabancı birçok futbol takımının fan tokenleri bulunur. Peki, bu fan tokenler kullanıcılara neler sağlar ve nasıl satın alınabilir?

Fan Token Nedir?

Fan token, bir kulübü temsil eden ve alıcılarına çeşitli ayrıcalıklar sunan, Bitcoin, Ethereum gibi temel değer ilkeleri tarafından desteklenmeyen kripto para birimleri olarak kabul edilir. Genel olarak kripto para evreninde birçok farklı platform bulunur. Bu platformlar aracılığıyla ise fan token satın almak mümkün hale gelir. Kripto para platformlarına kolaylıkla üye olarak, hesabınıza para yüklemesi yapabilir ve fan token alımını gerçekleştirebilirsiniz.

Taraftar tokenleri, kulüp ürünlerinin satın alınması, VIP deneyimler ve çok daha fazla ayrıcalıklı durum için kullanılabilir. Aynı zamanda fan tokenler, kulüplerin taraftar topluluklarıyla daha güçlü bağlar kurmasına olanak tanır.

Fan Token Nasıl Alınır?

Kripto para piyasasında çok fazla platform vardır. Günümüzde ise CHZ, PSG, Galatasaray, Juventus gibi birçok taraftar tokenı bulunur. Bu kripto para birimleri, blok zincir alanına yeni bir bakış açısı getirir. Bu kripto para birimlerini almak için ise ilgili platformlara üye olmak gerekir. Bu platformlara üye olup, hesabınıza para yükleyerek kolay ve hızlı bir şekilde tarafı olduğunuz takımın fan tokenlerini satın alabilirsiniz.

Ayrıca çeşitli platformlarda, yeni çıkacak olan fan tokenler ön satış yolu ile kullanıcılara sunulur. Ön satış üzerinden fan token almak, yüksek oranda kazanç elde edilmesini sağlar.

Fan Token Ne İşe Yarar?

Fan token, temel olarak kullanıcıların taraftarı oldukları kulüp üzerinde oy hakkı ve çeşitli ayrıcalıklı haklar kazanmasını sağlar. Tarafların oy hakkının bulunduğu konular kulüplere göre farklılık gösterse de genel olarak bu konular, kulübün ürün tasarımı, bilet ile ilgili konular, maç yerleri, en değerli oyuncuların kategorileri ve kulübün ürün tasarımları ile ilgilidir. Bu gibi ayrıcalık ve avantajlar taraftarların, destedikleri kulübün süreçlerine daha fazla dahil olmalarını sağlar.

Takımlar büyüdükçe, taraflar tokenleri de artacağı için bu durum kullanıcılar açısından ekstra avantajlı bir durumdur. Bununla birlikte fan tokenler, kulüplerin en sadık hayranlarından oluşan özel bir topluluk oluşturur. Kullanıcılar, ne oranda fan tokene sahip olursa takımlar üzerinde o denli söz hakkına sahip olur. Üstelik taraflarlar, diledikleri zaman fan tokenleri diğer kripto para birimleri gibi satabilir. Alım satım işlemlerinde ise fan tokenin fiyatı genel olarak arz talep ilişkisi doğrultusunda belirlenir.



