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TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı! Peşin alımda yüzde 15 indirim, tarih belli oldu...

04.04.2025 11:27
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 şehir için 552 arsayı satışa çıkardı. Buna göre, arsa alımında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki TOKİ hangi şehirlerde arsa satışı yapacak? Başvurular ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ 44 ilde arsa satışına başladı! Peşin alımda yüzde 15 indirim, tarih belli oldu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Buna göre satışa çıkarılacak olan 44 il şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova

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AÇIK ARTIRMA İKİ OTURUM OLARAK DÜZENLENECEK

Toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak. Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

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Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

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ARSALARIN PEŞİN ALIMINDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ toki arsa başvuru
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