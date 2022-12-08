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TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Aralık 2022 TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

08.12.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları bugün kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek ve noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Aksaray kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor. İşte 8 Aralık 2022 Perşembe TOKİ Aksaray kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Aralık 2022 TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Aksaray Kura çekilişi sonuçları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü kurumun YouTube kanalında yayınlanan çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları, başvuruda bulunan kişiler için kurumun web sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte TOKİ Aksaray Kura çekilişi canlı izle ekranı...

A3

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.

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TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğreniliyor.

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TOKİ Aksaray kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

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TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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