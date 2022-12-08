TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Aralık 2022 TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Aksaray Kura çekilişi sonuçları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü kurumun YouTube kanalında yayınlanan çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları, başvuruda bulunan kişiler için kurumun web sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte TOKİ Aksaray Kura çekilişi canlı izle ekranı...
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TOKİ Aksaray kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.
Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.
TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğreniliyor.
TOKİ Aksaray kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
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