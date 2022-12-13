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TOKİ Amasya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Amasya TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 kazananlar listesi belli mi?

13.12.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Amasya, Göynücek 2. etap, Gümüşhacıköy, Hamamözü 2. etap, Merkez, Merzifon, Suluova 4. etap, Taşova ve Ziyarat 3. etap projelerindeki daireler sahiplerini bulacak. TOKİ Amasya kura çekilişi canlı izleme linkine dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ Amasya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Amasya TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 kazananlar listesi belli mi?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TOKİ Amasya kuraları çekiliyor. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Amasya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi belli mi? İşte tüm detaylar...

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ2

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Amasya TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiliş sonuçları canlı yayının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ AMASYA PROJELERİ ŞÖYLE;

AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA MERKEZ 180/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA MERZİFON 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA TAŞOVA 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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