TOKİ Amasya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Amasya TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 kazananlar listesi belli mi?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TOKİ Amasya kuraları çekiliyor. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Amasya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi belli mi? İşte tüm detaylar...

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Amasya TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekiliş sonuçları canlı yayının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ AMASYA PROJELERİ ŞÖYLE;

AMASYA GÖYNÜCEK 2. ETAP 125/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA HAMAMÖZÜ 2. ETAP 157/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA MERKEZ 180/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA MERZİFON 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA SULUOVA 4. ETAP 251/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA TAŞOVA 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

AMASYA ZİYARET 3. ETAP 87/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

