TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

Antalya TOKİ Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde kura çekimi bugün yapılıyor. Kuralar Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da noter huzurunda çekilecek. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube sayfası üzerinden canlı izleyebilecekler. Peki, TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞ sonuçları açıklandı mı? Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA kazananlar listesi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...
Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.