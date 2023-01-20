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TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

20.01.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Antalya kura çekilişleri bugün de devam ediyor. Bugün Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde yer alan daireler sahiplerini bulacak. Kura çekimleri Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Antalya TOKİ kurası kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? TOKİ Antalya 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE: Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

Antalya TOKİ Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde kura çekimi bugün yapılıyor. Kuralar Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da noter huzurunda çekilecek. Kura çekimini projelere başvuru yapan vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube sayfası üzerinden canlı izleyebilecekler. Peki, TOKİ Antalya KURA ÇEKİLİŞ sonuçları açıklandı mı? Alanya, Manavgat, Serik TOKİ KURA kazananlar listesi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI NASIL İZLENİR?

Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANTALYA MERKEZ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ANTALYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Antalya Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

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TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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