TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? TOKİ 1 milyon arsa projesi başvuru ücreti ödeme detayları

TOKİ başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve nasıl yatırıldığı merak ediliyor. İlk Evim Arsa projesi ile 1 milyon arsa sahibini bulacak. Uygun fiyatlı arsa kampanyasına başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. TOKİ arsa kampanyası başvuruları bugün başlayacak ve kasım ayında sona erecek. TOKİ arsa başvuru şartları arasında aylık gelir durumunun 16.000 TL'nin altında olması da bulunuyor.

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ başvuru ücreti ile ilgili açıklama yapıldı. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması gerekiyor. 'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

