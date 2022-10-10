TOKİ arsa başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? TOKİ arsa başvurusu hakkında son dakika! TC. kimlik numarasına dikkat

TOKİ arsa başvurusu yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim ve 7 Kasım tarihleri aralığında alınacak. Yaşanan yoğunluğun ardından kurum tarafından yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvuruların kademeli olarak alınacağı duyuruldu ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre TOKİ arsa başvuru tarihleri yayımlandı.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvuruların kademeli olarak alınacağı duyuruldu. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden ve E-Devlet üzerinden yapılacaktır.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.

